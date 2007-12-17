Ющенко думає, що завтра підозри розвіються

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що змінена процедура обрання прем’єра повністю відповідає демократичним нормам.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО привітав ухвалені у Верховній Раді рішення, які мають на меті розблокувати роботу вищого законодавчого органу країни.

За його оцінкою, народні депутати після кількох раундів напружених консультацій накреслили цілком реальний план дій, який враховує позиції всіх політичних сил, представлених у парламенті. З огляду на це глава держави сподівається, що затверджений порядок денний чергового пленарного засідання ВР буде виконаний.

Президент вважає виправданою зміну регламентної процедури обрання прем’єр-міністра, зважаючи на те, що більшість заявила про збої в електронній системі голосування.

«Відкрита, чітка демонстрація підтримки або несхвалення кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО на посаду керівника уряду дасть однозначний підсумок, який буде неможливо поставити під сумнів. Бездоганність обрання прем’єр-міністра необхідна з усіх точок зору», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави відзначив, що змінений порядок голосування за кандидатуру на посаду керівника уряду повністю відповідає демократичним нормам і жодним чином не порушує прав і прерогатив народних депутатів. Більше того, схвалена процедура забезпечить безпосереднє волевиявлення, коли парламентарій особисто заявляє про своє рішення.

«Досвід розвинених демократій показує, що в критичних ситуаціях такий підхід дає можливість вийти з глухого кута протистояння чи несприйняття. У Верховній Раді шостого скликання, де запас голосів у створеної коаліції мінімальний, а ступінь недовіри між більшістю та меншістю максимальний, відкрите голосування зніме напругу і розвіє підозри. Вітчизняний парламентаризм одержить новий досвід подолання протиріч, адже все, що йде на користь суспільству та державі, має бути застосоване», – сказав Президент України.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 14 грудня, Верховна Рада України ухвалила рішення про зміну способу голосування під час призначення у вівторок, 18 грудня, прем’єр-міністра України та нового складу уряду, а також під час голосування за звільнення прем’єр-міністра та звільнення старого Кабміну.

Як повідомив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, згідно з рішенням, у вівторок кожен народний депутат під час процедури голосування перебуватиме на робочому місці, і коли голова ВР зачитуватиме за алфавітом прізвище народного депутата, то він при голосуванні «за» підніматиме руку і підтверджуватиме вголос своє рішення «за».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що при голосуванні «проти» народний депутат, який зареєструвався, залишатиметься на своєму робочому місці не піднімаючи руки.