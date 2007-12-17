Донбас відзначив «надзвичайні здібності» Азарова

Першому віце-прем`єр-міністру, міністру фінансів України Миколі АЗАРОВУ присвоєно звання "Почесний громадянин Донецької області".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради, рішення про це ухвалено облрадою у зв`язку з 60-річчям М.АЗАРОВА.

У вітальній телеграмі, направленій на ім`я М.АЗАРОВА, голова обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК і голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО відзначають, що 60-річчя ювіляр зустрічає "в розквіті сил, знань і досвіду, у всеозброєнні надзвичайних організаторських здібностей, справжньої державної мудрості, громадянської зрілості".

"Це прекрасний вік, свідоцтво примноження життєвої мудрості, духовної зрілості. Час, коли є, чим пишатися, і ще багато що потрібно зробити в майбутньому", - говориться у вітальній телеграмі.

Керівники області в телеграмі М.АЗАРОВУ зазначають, що "Ви справжній донбасівець, мудрий керівник, професіонал своєї справи".

У прес-службі також уточнили, що жодних пільг звання "Почесний громадянин Донецької області" не передбачає.

Довідка УНІАН. Сьогодні М.АЗАРОВ відзначає 60-річний ювілей.