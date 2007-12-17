Стецьків: взаємини НУ-НС з Балогою дійшли до критичної межі

Івана Плюща, якому фракція НУ-НС вже кілька разів виносила «останнє китайське попередження», треба виключити з фракції. Так вважає нардеп від Нашої України – Народної Самооборони Тарас Стецьків. «Я вважаю, що Іван Плющ дискредитував фракцію, завдав їй сильної шкоди», - так нардеп пояснив свою позицію в інтерв`ю газеті Дєло. «Конституційний суд почав розгляд питання про імперативний мандат. Івану Степановичу варто побоюватися цього», - додав депутат.

В той же час він вважає, що добровільно Іван Плющ про свій вихід з фракції не оголосить: «Думаю, що такого подвигу ми від нього не дочекаємося. Це людина, яка не отримала посади і образилася на весь світ».

Проте, інші фракціонери НУ-НС, які свого часу затягували підписання коаліційної угоди з БЮТ, як стверджує Стецьків, виторгували собі посади. «Можна говорити, що виторгували», - сказав депутат. «Я вважаю, що вони не мали б отримати жодної посади, - заявив Стецьків. - Але щодо деяких кандидатур президент має іншу думку. Якщо фракція їх підтримає, на жаль, цим людям дістануться посади. Це не сприятиме зміцненню фракції, її відносинам з Секретаріатом президента».

Частина НУ-НС виступає за звільнення голови Секретаріату Президента Віктора Балоги. Це Стецькив підтвердив у інтерв`ю. «Взаємини з головою Секретаріату дійшли до критичної межі, - сказав нардеп. - Як розвиватиметься ситуація, залежить і від самої фракції, і від подальшої поведінки Балоги».