Тимошенко збирається виправдати підозри регіоналів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО впевнена у фальсифікації результатів голосування в парламенті за призначення прем`єр-міністра України.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті «Известия в Украине (№228 від 17 грудня 2007 року).

«Фальсифікація сталася, зокрема й тому, що в меншості є підозри, що ми з`ясуємо, як використовувалися державні фінанси, як приватизовувалася державна власність. До того ж наші опоненти не бажають призначення нового генерального прокурора і глави МВС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ уточнила, що побоювання меншості з цього приводу мають підстави. «Колись же треба припинити злочинні дії влади, незаконне ставлення до державних ресурсів, фальсифікацію виборів і багато чого іншого непривабливого», - пояснила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що «демократична коаліція єдина як ніколи». «Ми зібрали достатню кількість голосів і, безперечно, ми і владу сформуємо, і результат країні дамо. Але ми не виключаємо можливості переговорів з Блоком Володимира ЛИТВИНА», - пояснила вона.