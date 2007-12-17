Мельниченко передасть Генпрокуратурі записи, що стосуються загибелі Чорновола

Сьогодні колишній майор державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО погодився передати Генеральній прокуратурі записи, що стосуються кримінальної справи про загибель лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола.

Як повідомив УНІАН адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ, сьогодні його підзахисний був допитаний у Генеральній прокуратурі України у кримінальній справі про загибель В.Чорновола.

За його словами, М.МЕЛЬНИЧЕНКО дав згоду слідчому Ігорю КРИНІНУ передати записи, що стосуються справи В.Чорновола, виключно на території Сполучений Штатів Америки в присутності представників Міністерства юстиції США.

Адвокат також зазначив, М.МЕЛЬНИЧЕНКО проходить свідком по п`яти кримінальним справах.