Дефолт США може обвалити курс долара до 4 гривень

На цьому тлі європейська валюта додала і на українському безготівковому ринку, досягнувши 11,1145 грн / $. Позбавляючись від долара, інвестори щосили скуповували золото, так що ціни на нього швидко зростають.

Поки подорожчання золота і євро не носить панічного характеру, але в міру наближення 17 жовтня - дати виплат по американському державному боргу - експерти прогнозують зростання істерії на світових ринках. «Якщо США допустять не технічний (зі зривом термінів виплат), а повноцінний дефолт (з повною відмовою від погашення боргів) - це буде справжня катастрофа. Різкого обвалу курсу долара у світі буде не уникнути», - запевнив «Вести» старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.

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Правда, експерти все ж упевнені, що світові лідери ще з вересня тримають на контролі ситуацію в США і мають запасний план на випадок, якщо Барак Обама не зможе домовитися з Конгресом про підвищення планки з держборгу і заплатити за боргами. «Такі країни, як Китай, які мають величезні доларові запаси, виразніше всіх розуміють масштаби можливої ​​катастрофи. І напевно зроблять все, щоб не допустити краху», - сказав нам президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.

Якщо долар у світі після дефолту піде вниз (а впасти він може аж до двох доларів за євро і навіть нижче), то не виключено, що влада прив'яже нашу валюту до євро. «У такому випадку при збереженні нинішнього курсу гривня / євро, долар може обвалитися до 4 грн», - упевнений президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Правда, теоретично можливий і інший варіант - коли нинішній курс гривня / долар (8) залишиться незмінним, і тоді євро значно зросте. У будь-якому випадку, від долара наша економіка швидко «відв'язатися» не зможе.

«Гігантська частина активів і пасивів в Україні зосереджена саме в американській валюті. У ній номіновано зовнішньоекономічні договори по металу, сільгосппродукції, енергоносіям і хімії», - зауважив Олександр Сугоняко.