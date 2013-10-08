Обама вибачився перед американцями за бюджетну кризу

"Я знаю, що американці втомилися від цього. Я приношу вибачення за те, що вам доводиться через це проходити - схоже, це відбувається кожні три місяці. Господь знає, я від цього теж втомився", - сказав президент США.

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На його думку, республіканці зайняли неконструктивну позицію, вимагаючи виконати свої вимоги під загрозою неприйняття бюджету і дефолту, повідомляє РІА Новости.

"На переговорах не варто тримати людей у ​​заручниках, вимагати викуп, щоб отримати все, що ви хочете", - сказав Обама.

Контрольована республіканцями Палата представників відмовилася приймати бюджет без пункту про скасування або перенесення реалізації реформи охорони здоров'я - однієї з найважливіших ініціатив Обами. Через це з початку нового фінансового року 1 жовтня фінансування держустанов призупинилося.