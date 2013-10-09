Конгрес США вимагає переговорів щодо підвищення "стелі" боргу

"Ми не можемо підвищувати стелю боргу, не вживаючи ніяких дій щодо того, що веде до подальших запозичень і змушує нас жити не за коштами", - сказав Бейнер на прес-конференції.

Таким чином, лідер нижньої палати Конгресу, більшість в якій контролюють республіканці, відреагував на заяву Обами, який сказав, що буде обговорювати реалізацію реформи охорони здоров'я тільки після того, як вони відновлять фінансування держустанов і підвищать стелю держборгу, передає агентство Рейтер.

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Бейнер назвав такі умови для старту переговорів "беззастережною капітуляцією республіканців". Як зазначає газета Politico, Бейнер наголосив, що переговори "повинні початися сьогодні".

У свою чергу, президент Обама заявив, що не планує в односторонньому порядку розширювати ліміт на державні запозичення, якщо Конгрес відмовиться схвалити підвищення "стелі" боргу.

"Навіть якщо не брати до уваги юридичний аналіз, подібний підхід заподіяв би шкоди", - сказав Обама. За його словами, це може призвести до судових розглядів, чи мав він право на односторонні дії, що піддасть сумніву законність боргу.

Обама додав, що він не прихильник того, щоб "викочувати велику монету", говорячи про можливість емісії як альтернативу підвищення боргової "стелі".

Чотирнадцята поправка до Конституції США, прийнята у 1868 році, говорить, що "правомірність державного боргу Сполучених Штатів, санкціонованого законом, не ставиться під сумнів". Деякі юристи припускали, що Обама може послатися на цю поправку, щоб в односторонньому порядку дозволити подальший випуск облігацій США без санкції Конгресу.

Республіканці в Конгресі відмовилися проводити бюджет і підвищувати боргову "стелю", поки демократи, які контролюють Сенат і Білий дім, не погодяться "загальмувати" реформу охорони здоров'я і різко скоротити дефіцит бюджету.

Без розширення боргового ліміту вже 17 жовтня США теоретично загрожує дефолт, хоча ринки не вірять у подібний результат парламентського протистояння.

За матеріалами: РІА Новости