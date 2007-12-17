Кужель знає, як зірвати будь-яку нараду (фото)

Заступниця міністра регіонального розвитку Олександра Кужель точно знає, як зірвати будь-яку нараду – достатньо з`явитися в капелюсі. Про це Кужель сама сказала в інтерв`ю газеті Дєло: «я, напевно, єдиний в Україні політик, який точно знає, що капелюшком можна поламати будь-яку нараду».

У капелюсі можна не тільки в світ виходити, сказала Кужель. «Раніше я їх взагалі носила в Кабмін. Головне — капелюшок не має випадати з костюма. З пір`ям ви, звичайно, не надінете в Кабмін — для цього є ділові капелюхи».

Як не дивно, але ефект від носіння головного убору перевершує всі очікування. «Якщо ви заходите в капелюсі до зали, де йде нарада, сідаєте так, щоб всі бачили вас, і сидите в капелюсі — все, нарада пропала, - стверджує Кужель. - Тому що всі дивляться тільки на вас. І той, хто веде нараду, нічого не може зробити».

У відповідь на питання, скільки саме нарад їй вдалося зірвати таким чином, Кужель сказала: «Три. Отже капелюх — це сильна зброя для жінки».

Заступниця міністра зізналася, що в її колекції близько 30 одиниць зброї масового ураження.