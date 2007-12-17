У НУ-НС розповіли, як на рівному місці робляться мільйони

Народний депутат України від Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ заявляє, що фракція НУ-НС наполягатиме на усуненні компанії «RosUkrEnergo» з низки газових посередників.

Про це Т.СТЕЦЬКІВ заявив в інтерв`ю газеті «Дело» (№215 від 17.12.2007г.).

Зокрема, відповідаючи на питання, чи буде фракція наполягати на тому, аби усунути «RosUkrEnergo» з низки газових посередників, Т.СТЕЦЬКІВ сказав: «Однозначно».

Також, за його словами, «тим паче» потрібно позбутися «Укргаз-енерго» - СП, яке належить RosUkrEnergo і «Нафтогазу».

«Цей посередник заробляє щонайменше по десять доларів на кожній тисячі кубометрів. Стоїть стіл, дві секретарки і на рівному місці - мільйони. Ми наполягатимемо на прямих контрактах з «Газпромом», - заявив Т.СТЕЦЬКІВ.

На запитання, чи НУ - НС порушуватиме питання про перегляд ціни на газ, запропонованої Росією, Т.СТЕЦЬКІВ заявив: «Звісно».

На його думку, дане питання потрібно розглядати, щонайменше, у зв`язці з ціною на транзит газу територією України, а також з вартістю закачування, зберігання і відбору газу з підземних сховищ.

На репліку журналіста, що останнім часом він робив багато заяв по газу, і чи означає це, що він хоче працювати в паливно-енергетичному комітеті, Т.СТЕЦЬКІВ відповів: «Швидше за все. Але ми прийматимемо консолідоване рішення на засіданні фракції».