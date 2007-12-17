Путін прийняв пропозицію очолити уряд Росії

Президент Росії Володимир ПУТІН погодився обійняти посаду прем`єр-міністра Росії після президентських виборів в березні 2008 року без перерозподілу повноважень між прем`єром і Президентом.

Як передає радіостанція «Эхо Москвы»,про це В.ПУТІН заявив сьогодні в Москві на з`їзді партії влади «Єдина Росія».

В.ПУТІН зробив ще одну заяву, запропонувавши з 1 лютого 2008 року збільшити зарплати в бюджетній сфері на 14% проти планованих раніше 7%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві на з`їзді партії влади «Єдина Росія» планується офіційно висунути віце-прем`єр-міністра Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в кандидати в Президенти Росії для участі у виборах в березні 2008 року.

Раніше, 11 грудня, Д.МЕДВЕДЄВ запропонував В.ПУТІНУ стати прем`єром РФ у разі його перемоги на президентських виборах в березні 2008 року.