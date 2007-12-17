Симоненко хоче знати, скільки коштує місце в БЮТ і кому платити

Комуністична партія України просить Генеральну прокуратуру перевірити заяву народного депутата від БЮТ Григорія ОМЕЛЬЧЕНКО про факти політичної корупції та скоєння шахрайських дій при формуванні і затвердженні списків кандидатів у депутати від БЮТ та, у разі підтвердження, порушити кримінальну справу за фактом корупційних дій керівництва БЮТ.

Як повідомляє прес-служба КПУ, партія підготувала та направила до Генеральної прокуратури України депутатський запит з проханням перевірити оприлюднені факти та взяти пояснення у народного депутата Г. ОМЕЛЬЧЕНКА.

У запиті, зокрема, стверджується, що "10 грудня 2007 року на прес-конференції в Києві Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив про політичну корупцію та вчинення шахрайських дій при формуванні та затвердженні списків кандидатів у народні депутати від БЮТ".

Прес-служба наводить слова депутата про те, що він має офіційну заяву людини, від якої вимагали мільйонні суми за місце в списку БЮТ, і, за словами якої, кошти були перераховані від однієї з іноземних фірм, проте особу так і не було зареєстровано кандидатом в народні депутати. КПУ нагадує, що Г.ОМЕЛЬЧЕНКО обіцяв через декілька днів назвати прізвище особи та оприлюднити копії платіжних документів. Він ствердно відповів і на запитання журналістів, що до цієї афери з “продажем місць” в партійному списку причетне центральне партійне керівництво.

“Зрозуміло, що Г.ОМЕЛЬЧЕНКО керувався благочинними намірами, проводячи прес-конференцію, маючи на меті очищення блоку від політичних корупціонерів та шахраїв. Разом з тим його заяви свідчать про наявність ознак кримінального злочину в діяннях центрального керівництва БЮТ”, - наголошує Компартія.

Сам Г.ОМЕЛЬЧЕНКО в коментарі УНІАН підтвердив наявність у нього вищезазначених матеріалів, що свідчать про корупцію в БЮТ. Він пообіцяв, що й сам звернеться до правоохоронних органів як тільки отримає додаткові пояснення від людини, яка написала цю заяву. За словами Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, ця людина попросила поки що не називати її прізвища, але після того, як ця людина убезпечить своє життя, вона передасть додаткові матеріали з цього приводу.