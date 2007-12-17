Ющенко хоче використати досвід Азарова на благо держави?
17:01, 17 грудня 2007Політика
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...та всього українського суспільства
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав першого віце-прем`єр-міністра - міністра фінансів Миколу АЗАРОВА з 60-річним ювілеєм.
Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави,
"Нехай і надалі Ваш багатий досвід і здібності слугують на благо нашої держави та всього українського суспільства", - йдеться у вітанні Президента.
В.ЮЩЕНКО побажав М.АЗАРОВУ успіхів у праці, міцного здоров`я і добра.
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