У Раді не спрацьовують картки і западають кнопки

Учасники перевірки робочих місць народних депутатів не можуть однозначно стверджувати, яким чином відбуваються збої в електронній системі "Рада" - неполадок під час перевірки було кілька.

Про це заявив член лічильної комісії, депутат від фракції "НУ-НС" Юрій Гримчак, повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

За його словами, перевірка проводилася у п`ятницю після завершення засідання Верховної Ради. У перевірці взяли участь представники лічильної комісії, керівник комісії, працівники апарату ВР. Також був запрошений голова Верховної Ради Арсеній Яценюк.

"Тестування робочих місць народних депутатів здійснювалася по секторах, у результаті чого було перевірено біля 80% робочих місць", - розповів Гримчак.

"По закінченню перевірки всі присутні при перевірці дійшли висновку, що не можемо сьогодні однозначно стверджувати, яким чином відбуваються збої в системі - чи це є людський фактор, чи це є неполадка в самій системі", - уточнив він.

За словами Гримчака, розробники системи "Рада" наполягають на тому, що збої в системі "Рада" неможливі.

"З цим можна погодитися. Однак, в ході даної перевірки, в системі "Рада" були помічені наступні неполадки", - зауважив депутат.

За його словами, "у сектор "Нашої України", де була перша перевірка з 36-ти карток - одна не спрацювала".

"У секторі, де знаходяться місця "Самооборони" та БЮТ, так само - не спрацювала одна картка, однак, з другого разу – збою не було", - зазначив Гримчак.

Далі, продовжив він, "під час перевірки, в секторі Партії регіонів, у тому числі, на місці депутата Дмитра Притики також не спрацювала картка".

"При тому, що на цьому місці, після задимлення був змінений пульт на новий. А представники розробників сказали, що подібний випадок - лише другий за всі 15 років роботи системи", - зазначив Гримчак.

"У цьому ж секторі, в іншому місці при натисканні не спрацював пульт. Це трапилось через те, що "запала" кнопка. Цей випадок, представниками від розробників, був розтлумачений, як випадок, що трапився перший раз за 15 років", - додав він.

Також, за словам депутата, "при одночасному натисканні в секторі БЮТ поруч двох кнопок, спрацювала лише одна, у тому числі не спрацювала та картка, де сидів депутат Данькович, картка якого не спрацювала під час голосування за прем`єр-міністра".

Гримчак відзначив підозрілість того, "що майже в кожному секторі, окрім того, де сидять комуністи, одна картка з першого разу не спрацьовувала".

Тому, за його словами, для виключення будь-яких підозр щодо втручання у систему, наступне голосування відбудеться шляхом підняття рук.

Українська правда