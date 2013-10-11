"Свобода" зняла банер і фотографується з прапором ОУН на місці спікера

Як передає кореспондент УНІАН, з одним із таких прапорів депутати підійшли до місць керівництва парламенту і зробили кілька групових фото.

Крім того, знімаючи свою атрибутику, депутати пообіцяли, що на наступному пленарному тижні, в четвер, знову принесуть щось подібне.

На тему: ПР та КПУ покинули залу Верховної Ради через розвішану символіку УПА (фото)

Наразі у сесійній залі присутні лише кілька депутатів від “Свободи”, які вже також збираються йти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, у сесійній залі Верховної Ради України над робочими місцями депутатів від фракції ВО “Свобода” було розміщено банер із написом: “Слава Героям УПА! 14 жовтня — марш боротьби”, а на колонах з двох боків від робочих місць “свободівців” вивішено два червоно-чорних прапори УПА.

Фракції Партії регіонів та КПУ пішли із сесійної зали Верховної Ради на знак протесту проти того, що там розміщено символіку Української повстанської армії.

Член фракції Партії регіонів Віктор Тихонов повідомив журналістам, що фракції ПР і КПУ повернуться до сесійної зали лише після того, як буде знята ця символіка.