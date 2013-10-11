Рибак: свободівці не мали права приносити у Верховну Раду банер про УПА
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак наголошує, що депутати від ВО «Свобода» не мали права приносити сьогодні до сесійної зали парламенту банер про Українську повстанську армію.
Про це спікер сказав і інтерв’ю телеканалу «Рада».
«Сьогодні о 10 годині в парламенті вивісили плакат. Одна із політичних сил («Свобода» - УНІАН). Такий дуже великий, не знаю, 10 метрів, може, 5 метрів», - зазначив Рибак і додав, що депутати від КПУ та Партії регіонів через цей плакат відмовилися працювати у сесійній залі.
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Голова парламенту повідомив, що запросив до себе на нараду керівників фракцій і нагадав їм, що, згідно із Регламентом Верховної Ради, депутати не мали права вішати банер з таким написом.
«Ми не розглядаємо питання «Слава героям УПА». Для цієї політичної сили – так, а друга політична сила не сприймає. Це збурило парламент, і він не працював», - наголосив Рибак.
Він також нагадав, що, згідно зі статтею 51-ю Регламенту ВР, депутати не мають права заносити в сесійну залу агітаційні плакати, гучномовці.
«Друга політична сила (КПУ – УНІАН) сьогодні каже: оце ви нам приклад дали, а ми наступного разу свою принесемо (символіку – УНІАН). А відповідають: ми винесемо», - сказав голова ВР і додав, що докладе всіх зусиль, щоб між депутатами не виникали бійки й вони не блокували роботу парламенту.
Водночас Рибак висловив думку, що бійки і блокування вже відходять в історію.
«Ми - європейська держава, тому повинен бути європейський парламент, який буде виконувати обіцянки перед своїми виборцями», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, у сесійній залі Верховної Ради України над робочими місцями депутатів від фракції ВО “Свобода” було розміщено банер із написом: “Слава Героям УПА! 14 жовтня — марш боротьби”, а на колонах з двох боків від робочих місць “свободівців” вивішено два червоно-чорних прапори УПА.
Фракції Партії регіонів та КПУ пішли із сесійної зали Верховної Ради на знак протесту проти розміщення символіки УПА.
Пленарне засідання сьогодні не відбулось.