Рибак: свободівці не мали права приносити у Верховну Раду банер про УПА

Про це спікер сказав і інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Сьогодні о 10 годині в парламенті вивісили плакат. Одна із політичних сил («Свобода» - УНІАН). Такий дуже великий, не знаю, 10 метрів, може, 5 метрів», - зазначив Рибак і додав, що депутати від КПУ та Партії регіонів через цей плакат відмовилися працювати у сесійній залі.

На тему: ПР та КПУ покинули залу Верховної Ради через розвішану символіку УПА (фото)

Голова парламенту повідомив, що запросив до себе на нараду керівників фракцій і нагадав їм, що, згідно із Регламентом Верховної Ради, депутати не мали права вішати банер з таким написом.

«Ми не розглядаємо питання «Слава героям УПА». Для цієї політичної сили – так, а друга політична сила не сприймає. Це збурило парламент, і він не працював», - наголосив Рибак.

Він також нагадав, що, згідно зі статтею 51-ю Регламенту ВР, депутати не мають права заносити в сесійну залу агітаційні плакати, гучномовці.

«Друга політична сила (КПУ – УНІАН) сьогодні каже: оце ви нам приклад дали, а ми наступного разу свою принесемо (символіку – УНІАН). А відповідають: ми винесемо», - сказав голова ВР і додав, що докладе всіх зусиль, щоб між депутатами не виникали бійки й вони не блокували роботу парламенту.

Водночас Рибак висловив думку, що бійки і блокування вже відходять в історію.

«Ми - європейська держава, тому повинен бути європейський парламент, який буде виконувати обіцянки перед своїми виборцями», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, у сесійній залі Верховної Ради України над робочими місцями депутатів від фракції ВО “Свобода” було розміщено банер із написом: “Слава Героям УПА! 14 жовтня — марш боротьби”, а на колонах з двох боків від робочих місць “свободівців” вивішено два червоно-чорних прапори УПА.

Фракції Партії регіонів та КПУ пішли із сесійної зали Верховної Ради на знак протесту проти розміщення символіки УПА.

Пленарне засідання сьогодні не відбулось.