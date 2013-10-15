У ПР вважають, що юридичних підстав для звільнення Тимошенко поки немає
Екс-прем'єр України Юлія Тимошенко не може поки що бути помилувана з ряду причин: не пройшла половина терміну ув'язнення, немає каяття, немає її прохання про помилування, не компенсовані збитки за рішенням суду тощо.
Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Володимир Олійник.
«Я б не порівнював справи Луценка і Тимошенко. Вони занадто різні і за вагою, і за обставинами, і за наслідками, і за ступенем провини та скоєного. Ми не можемо вилікувати «вибіркове правосуддя», як кажуть нам у Європі, вибірковим помилуванням», - сказав політик у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
Володимир Олійник наголосив: «Українська опозиція поставила під загрозу підписання Угоди про асоціацію з ЄС, зв'язавши його зі справою Тимошенко. Тим самим вони поставили інтереси 45 млн громадян України нижче ніж інтереси однієї людини. І вони це роблять не вперше!»
На його переконання, опозиція, створивши таку залежність, тепер повинна запропонувати шлях її вирішення.
«Нехай виступають з ініціативою, пишуть законопроекти, які, на їхню думку, зможуть вирішити питання Тимошенко і зняти загрози зриву Вільнюського саміту. А ми в парламенті будемо готові розглянути всі конструктивні ідеї опозиції, які будуть узгоджуватися з європейською практикою, принципом невідворотності покарання та правами людини. Це не означає , що ми проголосуємо за будь-яке запропоноване рішення, але ми готові розглядати їх ініціативи, раз їм настільки дорога Тимошенко», - зазначив депутат.
Він додав: «Головним кроком на шляху створення справедливої та незалежної судової системи є проект внесення змін до розділу «Правосуддя» Конституції України. Цей законопроект схвалений Конституційним Судом України і Венеціанською комісією ПАРЄ. Голова цієї комісії Джанні Букіккіо, до речі, висловив жаль, що українська опозиція не проголосувала за цей законопроект. Якщо ми хочемо зробити наші суди незалежними і справедливими, потрібно проводити реформи, а не гальмувати їх».