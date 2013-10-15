У ПР вважають, що юридичних підстав для звільнення Тимошенко поки немає

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Володимир Олійник.

«Я б не порівнював справи Луценка і Тимошенко. Вони занадто різні і за вагою, і за обставинами, і за наслідками, і за ступенем провини та скоєного. Ми не можемо вилікувати «вибіркове правосуддя», як кажуть нам у Європі, вибірковим помилуванням», - сказав політик у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Володимир Олійник наголосив: «Українська опозиція поставила під загрозу підписання Угоди про асоціацію з ЄС, зв'язавши його зі справою Тимошенко. Тим самим вони поставили інтереси 45 млн громадян України нижче ніж інтереси однієї людини. І вони це роблять не вперше!»

На його переконання, опозиція, створивши таку залежність, тепер повинна запропонувати шлях її вирішення.

«Нехай виступають з ініціативою, пишуть законопроекти, які, на їхню думку, зможуть вирішити питання Тимошенко і зняти загрози зриву Вільнюського саміту. А ми в парламенті будемо готові розглянути всі конструктивні ідеї опозиції, які будуть узгоджуватися з європейською практикою, принципом невідворотності покарання та правами людини. Це не означає , що ми проголосуємо за будь-яке запропоноване рішення, але ми готові розглядати їх ініціативи, раз їм настільки дорога Тимошенко», - зазначив депутат.

Він додав: «Головним кроком на шляху створення справедливої та незалежної судової системи є проект внесення змін до розділу «Правосуддя» Конституції України. Цей законопроект схвалений Конституційним Судом України і Венеціанською комісією ПАРЄ. Голова цієї комісії Джанні Букіккіо, до речі, висловив жаль, що українська опозиція не проголосувала за цей законопроект. Якщо ми хочемо зробити наші суди незалежними і справедливими, потрібно проводити реформи, а не гальмувати їх».