Франція закликає Україну докласти зусиль для підписання угоди з ЄС
22:09, 21 жовтня 2013Політика
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Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус закликав українську сторону докласти додаткових зусиль для виконання умов щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Глава МЗС Франції закликав Україну докласти додаткових зусиль для виконання умов щодо підписання угоди з ЄС Фото france-ai.ru
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це Фабіус заявив сьогодні під час зустрічі у Люксембурзі з очільником українського зовнішньополітичного відомства Леонідом Кожарою.
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У МЗС також зазначили, що під час зустрічі Фабіус також висловив підтримку підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на Саміті ”Східного партнерства” у Вільнюсі 28-29 листопада.
Водночас у ході діалогу представники обох сторін обговорили проблематику двосторонніх відносин та актуальні питання міжнародного життя.
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