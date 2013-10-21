Голова МЗС Данії: Україна має бути відважною і продовжувати у цьому ключі

У інтерв’ю УНІАН в Люксембурзі в кулуарах Європейської Ради на рівні міністрів закордонних справ, Совндал також віддав належне тим крокам, які здійснив Київ для підписання Угоди про асоціацію з ЄСЧ.

"Тут (у питанні Тимошенко - УНІАН) йдеться про погану звичку. Коли людина, яка перед цим була при владі направляється до в’язниці - це не той шлях, яким зазвичай керується демократія, коли завершуються вибори", - сказав голова данської дипломатії.

Він сказав, що сподівається на звільнення Тимошенко, яка нині перебуває в лікарні "Укрзалізниці" у Харкові.

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"І в той же час я хотів би наголосити на прогресі, який здійснила Україна. Україна має бути відважною і продовжувати у цьому ключі," - сказав в інтерв’ю Совндвал. "Це стосується реформи правової системи і виборчих законів і також - це стосується економічних та соціальних реформ. Україна від цього лише виграє, коли буде рухатися в напрямку демократії та верховенства права"

Нагадаємо, Європейська Рада на рівні міністрів закордонних справ сьогодні не ухвалила в Люксембурзі остаточного рішення про підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, перенісши рішення на 18 листопада.