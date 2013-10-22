Кожара та Ештон обговорили прогрес України на шляху до підписання угоди з ЄС

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, у ході зустрічі в Люксембурзі Ештон поінформувала Кожару про хід та підсумки дискусії під час засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах, зокрема, у контексті виконання українською стороною відповідних критеріїв.

Кожара подякував Ештон за послідовну підтримку європейських прагнень України, наголосивши, що над виконанням узгоджених критеріїв сьогодні в Україні злагоджено працюють виконавча і законодавча влада, що підсилюється єдністю провідних політичних сил навколо європейського вибору.

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Під час зустрічі були також обговорені актуальні питання міжнародного і регіонального співробітництва. Кожара поінформував Ештон про стан виконання ключових пріоритетів головування України в ОБСЄ.

Також Ештон відзначила рішення України зробити конкретний внесок в операцію Євросоюзу по боротьбі з піратством «Аталанта» шляхом участі українського фрегата «Гетьман Сагайдачний» у патрулюванні біля берегів Сомалі на початку 2014 року.