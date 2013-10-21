Кожара бачить "безліч варіантів" звільнення Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кожара сказав сьогодні журналістам у Люксембурзі.

"Це питання (звільнення Тимошенко - УНІАН), яке знаходиться у віданні Верховної Ради", - зазначив Кожара. "Варіантів існує безліч, що стосується можливого закону (про звільнення - УНІАН)", - додав голова МЗС.

Відповідаючи за запитання журналістів, чи не означає перенесення прийняття рішення щодо Угоди про асоціацію того, що Україна наразі не дотягує до виконання всіх умов ЄС, Кожара сказав: "По-перше, це не є якесь змагання. Ми робимо нашу роботу, про яку ми домовились з ЄС і яка зафіксована в спільній заяві за результатами останнього саміту Україна-ЄС."

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"Ми робимо все в межах тих правил і процедур, які встановлені в Україні, і ми поважаємо ті процедури, які тут є", - сказав Кожара.

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ країн ЄС мають остаточно вирішити питання щодо підписання Угоди про асоціацію та угоди про зону вільної торгівлі на своєму засідання 18-го листопада.

В Україні 21-22 жовтня перебувають спецпредставники Пет Кокс та Олександр Квасневський, які відвідають Київ і Харків, де в лікарні "Укрзалізниці" перебуває екс-прем’єр Тимошенко.

На початку жовтня Кокс і Квасневський передали Президенту України Віктору Януковичу клопотання про помилування екс-прем'єра "для юридичної легалізації можливості виїзду Тимошенко за кордон".

У засобах масової інформації писали про принаймні три основні варіанти звільнення Тимошенко: "лікувальні канікули", коли Тимошенко буде дозволено лікування у Німеччині, але час лікування не зараховується у термін відбування покарання. На цьому наполягають деякі провладні депутати Верховної Ради.

Опозиція схиляється до варіанту помилування, коли Тимошенко звільняють за помилуванням, а вже потім, як висловився її захисник Сергій Власенко, "вона сама вирішує, що робити зі своїм здоров’ям".

Європейські представники, і зокрема депутат Європарламенту Марек Сівець, а також деякі ЗМІ в Україні, писали і про третій варіант: "часткове помилування", коли термін ув’язнення скорочується з семи до двох років, але Тимошенко буде заборонено три роки обіймати державні посади і за нею залишається сплата штрафу у розмірі 200 млн доларів.