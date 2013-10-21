Ештон сподівається на "свято" у Вільнюсі, незважаючи на відсутність рішення щодо України

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції після засідання Європейської ради на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС, який не дав остаточного "зеленого світла" підписанню Угоди про асоціацію та угоди про зону вільної торгівлі з Україною, Ештон сказала, що все ж має сподівання на "святкування" у Вільнюсі 28-29 листопада.

"Немає сумнівів у нашому бажанні зробити Вільнюський саміт успішним. І всі зусилля докладаються для того, аби зміцнити відносини з країнами "Східного партнерства" - як індивідуально, так і з групою в цілому", - сказала Ештон. "І саміт у Вільнюсі має відкрити новий розділ у наших відносинах", - підкреслила вона.

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Як очікується, остаточне рішення міністри закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС будуть ухвалювати щодо готовності України до підписання Угоди про асоціацію 18 листопада.

"Ми обговорили той прогрес, якого досягла Україна... і те, як наші відносини будуть розвиватися до Вільнюса і після Вільнюса", - сказала вона.

ЄС, серед іншого, вимагає, аби колишньому прем’єрові України Юлії Тимошенко було дозволено виїхати на лікування до Німеччини.

"Ми чітко сказали, що має зробити Україна, щоб ми у Вільнюсі просунулись уперед. І тут ціла низка питань. І я провела багато розмов і зі спікером парламенту, і з міністрами з тим, аби пояснити, чого ми маємо досягнути", - сказала Ештон. "Сподіваюся, що ми приїдемо до Вільнюса і зможемо відсвяткувати...", - додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи буде достатньо відправити Тимошенко на лікування до Німеччини, щоб зняти тему вибіркового застосування правосуддя, Ештон сказала, що питання тут не лише у проблемі Тимошенко, а про "ширше застосування вибіркового правосуддя в Україні".

"І ми постійно говоримо, які кроки мають бути здійснені. Але зараз відбувається низка дискусій на цю тему", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, доповідачі від Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський 21-22 жовтня перебувають у Києві та Харкові. В Харкові в лікарні "Укрзалізниці" перебуває на лікуванні Тимошенко, засуджена до 7 років ув’язнення за порушення при підписанні газових контрактів з Росією.