Яценюк вимагає відставки уряду через "катастрофу" в економіці

Він зазначив, що економічна ситуація в Україні є “катастрофічною і драматичною”.

За словами Яценюка, “золотовалютні резерви центрального банку України мінус 17 млрд доларів США, ми не покриваємо навіть три місяці імпорту”.

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Яценюк наголосив, що “вся банківська система країни знаходиться під серйозним ударом - ударом вірогідної девальвації національної грошової одиниці, у країні немає валюти для того, щоб утримувати валютнообмінний курс”.

Як заявив Яценюк, Державне казначейство України має на своїх рахунках у певні періоди 3 млн грн, і цього не вистачає навіть на те, щоб «заправляти автомашини парку Президента України Віктора Януковича».

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Він повідомив: “Ми оголосили по всій країні звернення до всіх депутатів всіх місцевих рад: розкажіть правду про те, що гроші місцевих бюджетів, які повинні фінансувати вчителів і лікарів і місцеву громаду, вкрадені центральним урядом. І п'ятницю ми представимо докази цієї недолугої, непрофесійної і зрадницької політики цього уряду по відношенню до народу України”.

Як відомо, по п'ятницях під час пленарних засідань Верховної Ради відбудеться Година запитань до уряду.