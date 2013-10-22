Яценюк вимагає відставки уряду через "катастрофу" в економіці

11:23, 22 жовтня 2013
Політика
1553 0

Фракція “Батьківщина” вимагає відставки уряду, заявив на засіданні Верховної Ради голова фракції Арсеній Яценюк.

Яценюк

Він зазначив, що економічна ситуація в Україні є “катастрофічною і драматичною”.

За словами Яценюка, “золотовалютні резерви центрального банку України мінус 17 млрд доларів США, ми не покриваємо навіть три місяці імпорту”.

Читайте також: Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України до 0%

Яценюк наголосив, що “вся банківська система країни знаходиться під серйозним ударом - ударом вірогідної девальвації національної грошової одиниці, у країні немає валюти для того, щоб утримувати валютнообмінний курс”.

Як заявив Яценюк, Державне казначейство України має на своїх рахунках у певні періоди 3 млн грн, і цього не вистачає навіть на те, щоб «заправляти автомашини парку Президента України Віктора Януковича».

Читайте також: Дослідження: Українці - один із найбідніших народів світу

Він повідомив: “Ми оголосили по всій країні звернення до всіх депутатів всіх місцевих рад: розкажіть правду про те, що гроші місцевих бюджетів, які повинні фінансувати вчителів і лікарів і місцеву громаду, вкрадені центральним урядом. І п'ятницю ми представимо докази цієї недолугої, непрофесійної і зрадницької політики цього уряду по відношенню до народу України”.

Як відомо, по п'ятницях під час пленарних засідань Верховної Ради відбудеться Година запитань до уряду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter