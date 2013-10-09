Дослідження: Українці - один із найбідніших народів світу

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це свідчить останнє дослідження про світове багатство Global Wealth Report, підготовлене аналітиками швейцарської Сredit Suisse.

Так, середній річний дохід громадянина України становить менш як 5 тис. дол., що у 10 разів менше, ніж у середньому у світі.

На європейському континенті, окрім України, до числа найбідніших країн увійшли лише Білорусь і Молдова, а громадяни цих найближчих безпосередніх сусідів українців мають дохід від 5 до 100 тис. дол.

При цьому найбільші на Заході сусіди українців, поляки, виявилися багатшими за росіян: аналітики оцінили їх доходи від 25 до 100 тис. дол. тоді як в Росії - від 5 до 25 тис. дол.

Згідно з дослідженням, в якому враховувалося вартість чистих активів (головним чином, нерухомості) мінус борги, найбагатшими жителями планети - з 200 включених в дослідження країн - були громадяни Швейцарії з середнім майном понад 500 тис. дол.

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До десятки найбагатших увійшли жителі Австралії, Норвегії, Люксембурга, США, Швеції, Франції, Сінгапуру, Бельгії і Данії з активами від близько 400 до 250 тис. дол.

"Середнє багатство досягло нового рекордного значення в 51,6 тис. дол. на одного дорослого жителя, але нерівність залишається великою: 10% світового населення володіє 86% світового багатства", - відзначили аналітики.

За оцінками Сredit Suisse, за останній рік вартість майна жителів країн, включених у дослідження, зросло майже на 5% - до 241 трлн дол.

За даними CIA World Factbook, минулого року валовий внутрішній продукт усіх країн світу - з урахуванням купівельної спроможності - становив майже 85 трлн дол., або 12,4 тис. дол. на жителя планети.

Номінальний світовий ВВП становив майже 72 трильйони доларів.