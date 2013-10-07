Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України до 0%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам економіст Світового банку Анастасія Головач.

«Зростання ВВП відновиться в другому півріччі за рахунок бази порівняння і гарного урожаю, але цього зростання буде недостатньо для того, щоб перекрити спад першого півріччя, тому зростання ВВП буде 0%», - сказала Головач.

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Протягом 2013 року Світовий банк вдруге переглянув прогноз зростання економіки України у бік погіршення. Вперше СБ погіршив прогноз зростання ВВП України до 1% з 3,5% у квітні, припускаючи також, що показник номінального ВВП на кінець року становитиме 1,551 трлн грн. У червні поточного року СБ залишив свій прогноз в 1% зростання ВВП без змін, одночасно припускаючи, що зростання ВВП України в 2014 році становитиме 3%.

Як повідомляв УНІАН, за версією Міжнародного валютного фонду, ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 0%, за версією міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг» - 1,1%, тоді як ЄБРР спрогнозував падіння ВВП на 0,5%.

Згідно з державним бюджетом на поточний рік, номінальний ВВП в 2013 р. повинен становити 1,576 трлн грн, зростання ВВП - 3,4%.