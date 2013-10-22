Єфремов пояснив, чому опозиція не голосувала за порядок денний

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що блокування роботи парламенту пов'язане з небажанням опозиції ухвалювати законопроекти, які стосуються можливості лікування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов заявив на брифінгу.

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За його словами, опозиція не хоче працювати, тому не голосує за затвердження порядку денного на тиждень парламенту України.

Він вважає, що опозицію налякала заява Президента України Віктора Януковича про те, що саме парламент має законодавчо вирішити питання Тимошенко. «Як мені бачиться, дана заява найбільше налякала наших колег», - сказав Єфремов.

За його словами, на сьогодні в парламенті зареєстровано законопроект Сергія Міщенка, який міг би вже «за нормальної роботи» парламенту бути розглянутий у четвер в сесійному залі.

Єфремов вважає, що саме це і пов'язано з неголосуванням опозиції за порядок денний.

Він наголосив, що опозицію «налякало те, що просування стосовно Тимошенко може вийти на логічний шлях завершення».

Відповідаючи на питання журналістів, а чому ж більшість не голосує за порядок денний, Єфремов сказав, що всі питання, які потрібні для ухвалення в парламенті, ставляться в основному на четвер, з тим, щоб у сесійному залі були всі народні депутати, і «ми можемо ефективно пропрацювати це».