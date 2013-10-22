Рибак закрив ранкове засідання ВР, депутати працювати не захотіли

Як передає кореспондент УНІАН, після перерви, яка оголошувалася через неможливість затвердження депутатами розкладу засідань на поточний пленарний тиждень, Володимир Рибак одразу оголосив про початок розгляду питання обрання та звільнення суддів.

Проте народні депутати не підтримали постанову про призначення ряду суддів. За неї проголосували лише 194 із 378 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, жодного голосу не дала опозиція.

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Також опозиційні депутати не підтримали звільнення судді Дарницького районного суду Києва Євгена Куренкова. За це рішення проголосували лише 203 депутата із 372 зареєстрованих у сесійній залі.

Проте, парламент підтримав звільнення судді Арбузинського районного суду (Миколаївська область) Олега Пісоцького. За відповідну постанову фракції «УДАР» і «Свобода» також дали 0 голосів.

Після цього Рибак оголосив розгляд питання про призначення на 22 грудня окремих позачергових місцевих виборів. Проект однієї із відповдіних постанов не була підтриманий депутатами. При цьому фракції “УДАР” і “Свобода” дали по 0 голосів “за”, “Батьківщина” – один голос.

Рибак перервав голосування за призначення виборів і спробував знову винести на голосування питання затвердження розкладу засідань ВР на поточний тиждень. Проте, опозиція знову не дала жодного голосу на підтримку цієї пропозиції. За неї проголосували 219 із 377 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

“О 16-й годині, може, продовжимо роботу”, - сказав Рибак і додав, що чекатиме на всіх у сесійній залі.