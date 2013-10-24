Міндоходів ліквідувало три канали поставки контрабандних сигарет

Так, в рамках операції «Тютюн - Контрафакт 2013» на Волині вилучили 14,5 млн. нелегальних сигарет. Майже 99 % від усіх вилучених цигарок контрабандного походження - повідомляє ГУ Мінідоходів у Волинській області. Вартість вилученої нелегальної тютюнової продукції оцінюється в 2,3 млн. гривень. Відкрито 4 кримінальні справи, оформлено 9 протоколів про адміністративні правопорушення.

У той же час, в Запоріжжі оперативні співробітники місцевого ГУ Міндоходів встановили і перекрили канал постачання в Україну контрабандних тютюнових виробів виробництва Молдови, Росії та Білорусії, створений місцевим жителем. При огляді складу, де зберігався контрабандний товар, було виявлено та вилучено більше 440 тис. контрабандних сигарет імпортного виробництва на суму 251,4 тис. гривень.

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В Одеській області на Кучурганському лимані біля кордону України були затримали двоє громадян України, які намагалися на човні переправити з Молдови в Україну 15 ящиків контрабандних сигарет (більше 140 тис. шт.). За інформацією Державної прикордонної служби України, з початку року це вже дев'ятий випадок затримання контрабандних сигарет на Кучурганському лимані. Тільки на цій ділянці кордону з початку року при спробі незаконного ввезення на територію України вилучено понад 2 млн. контрабандних сигарет.

Нагадаємо, з липня 2013 р. в Україні розпочато операцію «Тютюн - Контрафакт 2013», в рамках якої активізована робота з детінізації ринку підакцизних товарів, виявлення та ліквідації схем їх незаконного виробництва і обігу.

За даними Міністерства доходів і зборів, з початку року з нелегального обігу було вилучено більше 148 млн. нелегальних сигарет - в основному контрафактних, а також завезених контрабандою з Росії, Білорусі, Молдови.