На Львівщині затримали рекордну партію контрабандних сигарет

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ Міндоходів у Львівській області, сьогодні, 23 вересня, вночі у пункті пропуску «Краковець» на Львівщині працівники митного поста виявили незаконне переміщення сигарет.

Як зазначається у повідомленні, до митного контролю в напрямку виїзду з України було подано документи, згідно з якими фізична особа-підприємець з Житомирської області перевозила на адресу одного з підприємств Республіки Польща вантаж «будівельні конструкції з соснових брусів». Однак, у митників виникли сумніви щодо правдивості цієї зовнішньоекономічної операції, тому автомобіль було скеровано для поглибленого огляду.

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В боксі поглибленого огляду транспортних засобів спільна оглядова група митників та прикордонників у дерев’яних брусах виявили сигарети, які були приховані у спеціально виготовлених нішах.

За попередніми даними, всього було виявлено близько 120 тисяч пачок сигарет. Точну вартість і кількість контрабандних сигарет буде встановлено додатково.

На даний час працівники митного поста проводять документування порушень митних правил.