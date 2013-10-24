Євродепутат: звільнення Тимошенко в інтересах і Європи, і України

”Звільнення Тимошенко є одним з прохань європейського парламенту. Я сподіваюся, що панове Кокс та Квасневський знайдуть рішення цій проблемі разом з президентом України”,- сказав Гай Верхофштадт (Guy Verhofstadt) УНІАНу в кулуарах дводенного саміту ЄС у Брюсселі.

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”Давайте сподіватися на це (звільнення Тимошенко - УНІАН). Адже це в інтересах і Європи, і в інтересах також і України”, - зазначив європарламентар.

”Без звільнення Тимошенко буде дуже важко говорити про підписання Угоди про асоціацію”,- додав Верхофштадт, який очолював уряд Бельгії з 1999 по 2008 роки, а нині входить до групи Альянсу лібералів та демократів за Європу в європарламенті.

У середу Європейський парламент на сесії у Страсбурзі ухвалив резолюцію, в якій надав мандат на підписання Угоди про асоціацію з Україною та створення зони вільної торгівлі за умови, якщо Київ виконає всі необхідні вимоги.