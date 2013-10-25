Міністри залишили Раду під вигуки опозиції "Відставка!"

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як депутати від фракції «Свобода» вимагали, щоб на їх запитання щодо подій навколо Київради відповідав міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, якого не було на Годині запитань до уряду. Міністр, за словами голови Верховної Ради України Володимира Рибака, перебуває у відрядженні.

Також представники опозиції наголосили на недоцільності відповідей уряду, оскільки в сесійній залі немає і прем'єр-міністр України Микола Азарова.

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В цей же час народний депутат України Олександр Турчинов поставив запитання до першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова з приводу нібито корупційних схем із постачанням газу в Україну, але відповіді не отримав, оскільки на вимогу опозиції голова ВР достроково відпустив із урядової ложі членів уряду, які прийшли на Годину запитань до уряду. Ця година мала тривати до 11.00.

Члени Кабміну покидали урядову ложу під вигуки опозиції: “Відставка”.