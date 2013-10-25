Азаров не прийшов на Годину запитань до уряду у Раді
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак пояснив, що прем'єр-міністр Микола Азаров відсутній на Годині запитань до уряду у парламенті, тому що перебуває в Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні ВР Рибак сказав, що Азаров “у четвер, п'ятницю і суботу працює в Криму, там дуже багато йде зустрічей”.
На репліки опозиціонерів з приводу відсутності Миколи Азарова Рибак ще раз зауважив: “На місці його немає у Києві”.
Також Рибак повідомив, що міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко перебуває у відрядженні. Як відомо, сьогодні на Годину запитань до уряду мав прибути Захарченко та відповісти на запитання народних депутатів з приводу подій під Київрадою 23 жовтня.
Крім того, Рибак пояснив, що віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко перебуває у Білорусі.
За словами голови ВР, віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко перебуває у відпустці з 21 жовтня, а також у відпустці - міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.