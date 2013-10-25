Рада пішла на перерву
11:46, 25 жовтня 2013Політика
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У Раді на вимогу фракцій “Батьківщина” та “Свобода” оголошено перерву на 10 хвилин.
На вимогу опозиції у Раді оголосили перерву
У Верховній Раді України на вимогу фракцій “Батьківщина” та “Свобода” оголошено перерву на 10 хвилин.
Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив перший заступник голови ВР Ігор Калєтнік.
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На засіданні парламенту не було уточнено, з якої причини оголошується перерва.
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