Рада пішла на перерву

11:46, 25 жовтня 2013
Політика
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У Раді на вимогу фракцій “Батьківщина” та “Свобода” оголошено перерву на 10 хвилин.

Рада

У Верховній Раді України на вимогу фракцій “Батьківщина” та “Свобода” оголошено перерву на 10 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив перший заступник голови ВР Ігор Калєтнік.

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На засіданні парламенту не було уточнено, з якої причини оголошується перерва.

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