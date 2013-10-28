Кожара і Кваснєвський обговорили наслідки Асоціації з ЄС

Зустріч пройшла в рамках засідання 37-го Європейського засідання тристоронньої комісії у Кракові, повідомляє прес-служба відомства.

Кожара висловив переконання, що підписання Угоди про асоціацію сприятиме подальшій успішній реалізації започаткованого українською владою процесу політичних, економічних, правових і соціальних реформ.

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Міністр також відзначив довготривалі позитивні наслідки Угоди про асоціацію для загальноєвропейських процесів, підкресливши спільну відповідальність України та ЄС щодо підписання цього важливого документа.

Глава МЗС України поінформував учасників тристоронньої комісії про зусилля України, спрямовані на створення передумов, необхідних для підписання угоди, а також про прогрес, досягнутий Україною на цьому шляху.

Нагадаємо, остаточне рішення щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та про утворення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі буде ухвалюватись міністрами закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС 18 листопада.