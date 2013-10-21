Рада ЄС сьогодні обговорить готовність України до асоціації

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, головуватиме на Раді Верховний представник ЄС з питань зовнішніх зносин та безпекової політики Кетрін Ештон.

У Люксембурзі перебуватиме і міністр закордонних справ України Леонід Кожара, який зранку проведе зустріч з колегами з країн, що входять до неформального клубу "Друзів України". Переважно в його складі балтійські країни та сусіди України в Центральній та Східній Європі і на Балканах.

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"Буде обговорено відповідність тим критеріям, які були поставлені перед Україною, - сказав Петер Стано, речник комісара ЄС з питань розширення та політики сусідства Штефана Фюле. - Рішення у понеділок ухвалюватись не буде. Воно ухвалюватиметься пізніше".

"І коли міністри закордонних справ вирішать, що Україна виконала (усі умови - УНІАН), тоді вони ухвалять рішення щодо підписання... Вони врахують усі фактори, які є важливими, включно з практичними кроками та діями, які вживаються українською владою, українськими партнерами з тим, аби усі критерії було виконано", - сказав Стано на брифінгу в Єврокомісії.

Як очікується, остаточне рішення щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та про утворення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі буде ухвалюватись міністрами закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС 18 листопада.