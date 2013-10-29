Депутат: ГПУ досі не має заяв з приводу фальсифікації "поправки Кличка"

"У мене запитання – буквально свіжа інформація – чому досі в Генпрокуратурі немає жодної заяви з приводу фальсифікації? Чому (опозиція) не подає жодної заяви в Генпрокуратуру?" – запитала Бондаренко в програмі "Свобода слова" на ICTV, звертаючись до депутата від фракції "Удар" Ірини Геращенко, однак прямої відповіді не отримала, пише Українська правда.

Як відомо, у прийнятому в четвер законі про внесення змін до Податкового кодексу, що стосується обліку й реєстрації платників податків, було підтримано виправлення, згідно з яким "у випадку, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона вважається такою, яка не проживає в Україні".

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В "Ударі" прийняття даного закону назвали провокацією проти лідера фракції Віталія Кличка.

У той же час, сам Кличко заявив у четвер про намір балотуватися в президенти України на чергових виборах 2015 року.

Магера висловив виданню "Комерсант Україна" сумніви, що внесені зміни позначаться на реєстрації Кличка кандидатом у президенти на виборах 2015 року.

Однак пізніше він сказав, що не виключає, що "поправка Кличка" може бути використана для недопущення деяких кандидатів до виборів президента в 2015 році через суди.