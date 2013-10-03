Закон проти дискримінації наблизить Україну до безвізового режиму з ЄС

Посол Великобританії в Україні Саймон Сміт зазначає, що неприйняття парламентом України закону про протидію дискримінації може «стати перешкодою в дискусіях про лібералізацію візового режиму» з Європейським Союзом.

Про це посол заявив в інтерв'ю сайту «Новини Донбасу», опублікованому сьогодні.

Коментуючи те, що ще одним каменем спотикання на шляху України до ЄС є неприйняття Верховною Радою України законопроекту № 2342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів про попередження і протидію дискримінації в Україні», посол зазначив, що «у багатьох депутатів вельми консервативний підхід до цього питання, але це не повинно бути бар'єром у забезпеченні гарантій відсутності дискримінації - за статтю, кольором шкіри, сексуальною орієнтацією».

За словами Сміта, «в багатьох країнах раніше була необхідність заохочувати серед населення толерантніші і прогресивніші підходи до цього питання. Нас турбує, що вирішення цієї проблеми не виглядає позитивно. Разом з тим, якнайбезпосередніший вплив асоціація має на спрощення візового режиму. Вільне пересування людей усередині Європи - це дуже важливо і це поліпшить наше взаєморозуміння. Бажано зробити кроки вперед у дискусіях про візовий режим. Але мені шкода і я побоююся, що ці бар'єри навколо згаданого законопроекту можуть стати перешкодою в дискусіях про лібералізацію візового режиму».

Як повідомляв УНІАН, заборона дискримінації у сфері трудових відносин на будь-яких підставах є однією з вимог ЄС у рамках реалізації Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України про запобігання і протидію дискримінації в Україні № 2342 було зареєстровано у Верховній Раді України 19 лютого 2013 року. Суб'єкт подання законодавчої ініціативи - Кабінет міністрів України.

Законопроект запроваджує в законодавство України новий термін “сексуальна орієнтація”, пропонує уточнити визначення і форми дискримінаційних дій в законі «Про принципи запобігання і протидії дискримінації в Україні» і посилити відповідальність за них.

Проте лідери фракцій неодноразово заявляли, що депутати не готові підтримати цей закон.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров також раніше заявляв, що більшість народних депутатів і суспільство не готові до ухвалення закону про протидію дискримінації.

5 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини Валерій Пацан заявив, що комітет звернеться до ЄС з проханням не вимагати від України включення до закону про запобігання і протидію дискримінації «сексуальних меншин».