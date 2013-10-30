Україна збільшуватиме видобуток нафти і газу - Янукович

Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з керівниками енергетичних компаній «Ені» (Італія) та «Електрісіте де Франс» (Франція), повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

У зустрічі міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький та голова ради правління, головний виконавчий директор компанії «Електрісіте де Франс» Анрі Прогліо підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері газової промисловості та електроенергетики.

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Янукович зазначив, що «Україна - це держава, яка зараз у своїй програмі має великі, амбітні плани щодо збільшення енергетичної незалежності, видобутку газу, нафти».

Він висловив переконання, що співпраця України з компаніями «Ені» та «Електрісіте де Франс» буде плідною. «Поєднання наших можливостей з вашими можливостями є дуже цікавим проектом, який здатний буде ефективно працювати», - сказав Янукович.

Голова правління «Ені» Паоло Скароні, у свою чергу, зазначив, що його компанія демонструє найбільшу активність в Україні щодо освоєння видобутку газу як з традиційних, так і з нетрадиційних джерел. Крім того, за його словами, компанія працює з НАК «Нафтогаз України» над реабілітацією тих свердловин, які вже вийшли з експлуатації.

Скароні підтвердив готовність компанії до роботи в Україні щодо подальшого розвитку її енергетичного сектора. «Ми робимо свій внесок у видобуток вуглеводнів у вашій країні. Хочу ще раз підтвердити нашу налаштованість робити інвестиції в Україну і допомагати їй в розвитку видобутку вуглеводнів на її території», - сказав він.

Генеральний директор, голова ради директорів «Електрісіте де Франс» Прогліо повідомив, що його компанія останнім часом багато працювала спільно з Міненерговугілля над розвитком своєї інвестиційної діяльності в Україні. На його переконання, Україна та «Електрісіте де Франс» мають перспективи співробітництва в ядерній енергетиці.

«Ми налаштовані також зосередити нашу увагу на цьому секторі. Ми відкриті до розширення нашого співробітництва в разі, якщо Україна налаштована на це. Ми також налаштовані розвивати наше співробітництво у секторі дистрибуції енергії, і також хочу підтвердити нашу готовність до розвитку співпраці в технологічних напрямах як у сфері енергетики, так і газу і робити інвестиції в Україну з метою створення нових робочих місць», - сказав Прогліо.