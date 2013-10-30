Україна вже сьогодні може вирішити питання з оплатою російського газу

Україна сьогодні-завтра шляхом переговорів із російською стороною має намір розв’язати проблемну ситуацію з оплатою НАК «Нафтогаз України» газу, придбаного у «Газпрому» в попередні місяці.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

При цьому він зазначив, що в даний час в Москві для проведення переговорів перебуває українська делегація на чолі з головою правління «Нафтогазу» Євгеном Бакуліним.

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«Ми завжди розраховувалися і розрахуємося на цей раз із нашими партнерами. Ми ніколи не були нікому винні. Бувають, звичайно, неув'язки, бувають питання щодо термінів, пов'язані із загальноєвропейською кризою. Тому і є невеликі затримки за платежами», - сказав Ставицький.

Він також відзначив, що результат переговорів очікується сьогодні або завтра.

«Розраховуємо сьогодні, максимум завтра», - сказав Ставицький, відповідаючи на питання, коли очікується результат переговорів.

При цьому Ставицький зазначив, що навряд чи виникне ситуація, коли «Газпрому» доведеться запроваджувати попередню оплату за газ для України. «Сподіваюся, що наші партнери виходитимуть не з політичних, а з бізнес-інтересів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що розгляне питання про переведення України на попередню оплату і що у нього є можливість зробити це негайно.

Раніше того ж дня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн. дол. за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести постачання на систему попередньої оплати. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі труднощі, проте всі проблемні питання повинні вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром». При цьому він зазначив, що причини для затримок оплати є. «Якісь можуть бути причини, я про них говорив. Я ж не кажу, що у нас все безхмарно... Проблеми є. Але вони не є якимись критичними», - сказав Азаров.

Нагадаємо, відносини між країнами загострилися після того, як керівництво України відмовилося вступати до Митного союзу, ініціатором створення якого є Росія.