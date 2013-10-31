У Кремлі придумали нову страшилку про балик по-київськи

Про це сказав російський міністр торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпнєв, виступаючи у Вашингтоні в Cosmos Club на конференції "Європейського інституту", пише Українська правда.

На тему: Россільгоспнагляд обмежив поставки українського м'яса

"Ми оцінюємо, що протягом трьох-п’яти років цей крок України призведе до великого потоку трудових мігрантів на нашу територію. Їхня кількість може подвоїтися - з 3 до 6 мільйонів осіб", - сказав чиновник.

За словами Слєпнєва, Україна та Росія мають схожу "структуру економіки та єдині стандарти".

"Це дозволяє практично прибрати внутрішні бар’єри. У нас є лише одне вилучення по вільній торгівлі з Україною – це цукор. І лише тому, що вони, вступаючи до СОТ, прийняли дуже жорсткі зобов’язання у цій частині", - сказав чиновник.

Слєпнєв додав, що в разі укладення Зони вільної торгівлі з ЄС це означатиме для України "інші стандарти, іншу торгову політику, інше регулювання".

"І ми розуміємо, що нам треба інакше вибудовувати стосунки з Україною. Зовнішній кордон переміститься з зовнішнього контуру на наш внутрішній кордон", - сказав Слєпнєв.

Він зазначив, що Росія при вступі до СОТ дуже вперто відстоювала на переговорах квоти на ввезення свинини.

"Завтра Україна відкриває кордон з ЄС і отримає вільний режим по свинині. Що далі? Завозимо свинину в Україну, посолили, поперчили, назвали "балик Київський" - і відправили до нас без мита", - висловив застереження Слєпнєв.

"Ми пам’ятаємо, як в Росії на початку року впали ціни на 30 відсотків на свинину. І це була велика проблема для уряду. Звісно, ми будемо захищати свої ринки", - зазначив чиновник.

Він назвав "великою ілюзією" твердження, що Росія нав’язує правила всередині Митного союзу.

"Коли ми кажемо, що рішення приймаються консенсусом, то це реальність. Наш союз будується як економічний, і там немає політики. І коли говорять про відновлення Імперії – це просто неможливо", - сказав Слєпнєв.