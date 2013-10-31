Янукович звернувся до опозиції з цитатою з Шевченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив під час засідання Громадської гуманітарної ради, присвяченого підготовці святкування у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, сьогодні в Києві.

За його словами, підготовка до святкування 200-річчя від дня народження Шевченка повинна бути всенародним рухом, який би продемонстрував єдність влади і громадянського суспільства.

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«Святкування дуже важливе для всього українського суспільства. Закликаю також опозицію пам`ятати шевченкові слова: «Обніміться ж, брати мої» і діяти разом», - сказав Янукович. (Йдеться про поему Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» - УНІАН).

Крім того, він закликав керівників усіх регіонів країни «у процесі підготовки до святкування діяти прозоро».