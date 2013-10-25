Янукович передав англомовний "Кобзар" бібліотеці Конгресу США
04:07, 25 жовтня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Джеффрі Пайеттом передав один з перших екземплярів нового англомовного видання "Кобзаря" для бібліотеки Конгресу США.
Янукович передав англомовний "Кобзар" бібліотеці Конгресу США Фото president.gov.ua
Ще один примірник видання Янукович передав у Національну бібліотеку України ім. Вернадського, повідомляє прес-служба глави держави.
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Нове видання "Кобзаря" англійською мовою здійснено цього року в рамках підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Переклад зроблений американським поетом, перекладачем і журналістом Петром Фединським.
Нагадаємо, в 2014 році Україна відзначатиме 200-річчя з дня народження українського поета Тараса Григоровича Шевчeнка.
Президент Віктор Янукович вважає Шевченко духовним атлантом України.
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