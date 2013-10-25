Янукович передав англомовний "Кобзар" бібліотеці Конгресу США

Ще один примірник видання Янукович передав у Національну бібліотеку України ім. Вернадського, повідомляє прес-служба глави держави.

На тему: До ювілею Шевченка видадуть ілюстрований дітьми «Кобзар»

Нове видання "Кобзаря" англійською мовою здійснено цього року в рамках підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Переклад зроблений американським поетом, перекладачем і журналістом Петром Фединським.

Нагадаємо, в 2014 році Україна відзначатиме 200-річчя з дня народження українського поета Тараса Григоровича Шевчeнка.

Президент Віктор Янукович вважає Шевченко духовним атлантом України.