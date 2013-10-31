Тимошенко згодиться на законопроект, який підтримає Європарламент - Власенко

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка відбуває семирічне ув’язнення, прийме той законопроект, який підтримають керівники моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс та Александр Квасьнєвський.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові прокоментував захисник Тимошенко Сергій Власенко заяву моніторингової місії на підтримку законопроекту позафракційного депутата Анжеліки Лабунської.

«Юлія Володимирівна неодноразово заявляла про те, що вона готова підтримати будь-які рекомендації Кокса-Квасьнєвського. Вона готова прийняти будь-яку позицію місії Європейського парламенту. При цьому, наскільки я розумію, ніхто не знімав з порядку денного клопотання місії Кокса-Квасьнєвського щодо помилування Юлії Тимошенко», - сказав Власенко.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи законопроект Лабунської потребує внесення поправок, Власенко сказав: «Я вважаю, що часові рамки настільки вузькі, то якщо зараз входити в процедуру внесення поправок в будь-який законопроект, то це процедура на зірвання підписання Угоди про асоціацію з ЄС».

Він підкреслив, що важливим також буде виконання закону, а не тільки його прийняття. Захисник звернув увагу, що попередні рішення щодо підписання угоди з Україною Євросоюз буде приймати 14 листопада, після звіту місії Кокса-Квасьнєвського, остаточне – 18 листопада під час засідання Комітету міністрів на рівні Міністрів закордонних справ.

«На моє переконання, 18 листопада є крайньою остаточною датою, коли повинні бути виконані всі критерії Євросоюзу задля того, щоб Україна мала гарантію підписання Угоди», - підкреслив Власенко.