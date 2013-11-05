Депутати не захотіли затверджувати порядок денний на тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, на підтримку цього питання проголосували лише 194 народних депутатів із 411 присутніх у сесійній залі.

У відповідь на таке голосування голова ВР Володимир Рибак сказав депутатам, що у випадку, якщо вони і з другого разу не підтримають це питання, то він взагалі оголосить на сьогодні перерву у пленарному засіданні для роботи в комітетах.

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Наразі триває обговорення цього питання і виступи депутатів стосовно порядку денного.