Депутати не захотіли затверджувати порядок денний на тиждень
10:56, 05 листопада 2013Політика
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Верховна Рада України не затвердила порядок денний роботи на 5-8 листопада.
Рада не змогла затвердити порядок денний на поточний тиждень
Як передає кореспондент УНІАН, на підтримку цього питання проголосували лише 194 народних депутатів із 411 присутніх у сесійній залі.
У відповідь на таке голосування голова ВР Володимир Рибак сказав депутатам, що у випадку, якщо вони і з другого разу не підтримають це питання, то він взагалі оголосить на сьогодні перерву у пленарному засіданні для роботи в комітетах.
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Наразі триває обговорення цього питання і виступи депутатів стосовно порядку денного.
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