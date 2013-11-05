У Верховній Раді України продовжено перерву до 12.30

О 12.00 в президію вийшов перший заступник голови ВР Ігор Калєтнік і повідомив, що з 12.00 до 12.30 оголошується перерва. (Це планова перерва, яка завжди має бути у цей час під час пленарних засідань).

Калєтнік зазначив, що о 12.30 ВР розгляне питання про призначення та звільнення суддів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 листопада, об 11.30 голова Верховної Ради України Володимир Рибак запросив лідерів фракцій до себе на консультації перед голосуванням за зняття з розгляду проекту закону про прокуратуру, який був ухвалений парламентом України в першому читанні 14 квітня 2009 року.

Зняття з розгляду даного законопроекту потрібно для того, щоб внести до парламенту президентський законопроект про прокуратуру, який отримав висновки Венеціанської комісії.

Крім того, передбачається визнати такою, що втратила чинність, постанову ВР щодо голосування за даний законопроект в першому читанні. Як відомо, даний законопроект про прокуратуру вносився на розгляд парламенту ще в 2009 році народним депутатом України Віктором Швецем.

Крім того, сьогодні голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народний депутат від “Батьківщини” Андрій Кожем'якін відмовився доповідати щодо законопроекту про прокуратуру через порушення регламенту в сесійній залі.

Під час свого виступу Кожем'якін зазначив, що сьогодні партія влади “намагається нас перегнути через коліно”.

Кожем'якін наголосив, що його фракція наполягає на тому, що потрібно затвердити розклад засідань ВР.

“Я не буду доповідати цю постанову, цей законопроект, тому що ви порушуєте регламент”, - сказав Кожем'якін, звертаючись до голови ВР Володимира Рибака.