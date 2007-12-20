У НУ-НС назвали першу трійку міст, де треба скинути місцеву владу

Заяви харківських «регіоналів» про переслідування їх з політичних мотивів не мають підгрунтя, заявив у коментарі Офіційному сайту Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона» народний депутат фракції НУ-НС Юрій Кармазін.

«Позиція Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» полягає в категоричному несприйнятті будь-яких розправ за політичними мотивами. На щастя, ніякої політизації при наведенні ладу у державі сьогодні немає. Сам Президент показав, що нікому не мститься – про це, зокрема, свідчать деякі призначення на губернаторські посади», - акцентував Кармазін.

На його думку, подання про перевибори міського голови Харкова Добкіна буде реалізоване тільки у разі, якщо при складанні цього документу буде жорстко дотримано всіх норм законодавства. «Я переконаний, що аналогічні подання можуть бути по Одесі – дуже багато питань накопичилося до Одеської облради, по Києву й столичній міській раді та меру Черновецькому, багатьом іншим містам. Але кожного разу йдеться про тверезу оцінку справ, й будь-які розмови про «помсту» ні до чого», зазначив політик.