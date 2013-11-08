Тимошенко хоче виміряти електромагнітне поле та якість води у палаті - тюремники

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, зазначивши, що про це вона написала у відповідній заяві на ім’я керівництва Качанівської колонії.

Розглянувши заяву засудженої, керівництво пенітенціарного закладу прийняло рішення дозволити засудженій користуватися усіма затребуваними нею приладами.

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Сьогодні захисник засудженої Олександр Плахотнюк привіз до ЦКБ № 5 вимірювач електромагнітного поля, вимірювач якості води та цифровий шумомір.

Після цього керівництво виправної колонії із зазначеними вимірювальними приладами, а також захисник засудженої виїхали до ДП ”Харківського регіонального науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації” для проведення необхідної експертизи приладів, оскільки останні взагалі не сертифіковані та території України, йдеться в повідомленні.

Після висновків центру, а також науково-дослідної судової експертизи, зазначені пристрої будуть передані засудженій, додали в ДПтС.

При цьому в пенітенціарній службі нагадали, що раніше «Тимошенко у книжковому тайнику ховала дозиметр для виміру радіаційного фону. Пізніше вилучений пристрій був повернутий засудженій».

Крім того, за даними ДПтС, контроль вологи, радіаційного фону, якості води, шуму, світла тощо відповідними службами у приміщеннях перебування засудженої проводиться регулярно. Перевищень чи порушень норми зафіксовано жодного разу не було, підкреслюється в повідомленні.