Тимошенко заявляє, що дозиметри показували перевищення норм радіації у палаті

Про це йдеться у заяві Ю.Тимошенко, оприлюдненій на сайті ВО “Батьківщина”.

Ю.Тимошенко зазначила, що сьогодні в палаті лікарні «Укрзалізниці», де вона перебуває, “проводився повний обшук в кращих традиціях 37-го року”. Вона висловила переконання, що цей обшук проводився з однією метою - вилучити два дозиметри, які давали їй можливість незалежно від органів влади контролювати в постійному режимі рівень радіації в приміщеннях.

“За період такого контролю чотири рази дозиметр показував дані, які суттєво перевищують норму, що зафіксовано на приладі в накопичувальному режимі. Я планувала передати ці дозиметри в найближчий час моїм захисникам для оприлюднення цієї інформації”, - заявила Ю.Тимошенко.

Вона переконана, що саме тому і були вилучені обидва прилади.

“Ніяким офіційним замірам, які будуть проводити представники влади стосовно рівня радіації та інших шкідливих впливів на моє здоров’я, я не довіряю. Я вимагаю терміново дозволити моїм захисникам передати мені нові дозиметри, бо ті, що вже побувають в руках СБУ, не будуть придатні для об’єктивних вимірів, яким можна довіряти”, - наголосила Ю.Тимошенко.

Вона вважає незаконним вилучення дозиметрів, про які сама повідомила представників колонії, які проводили обшук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна пенітенціарна служба заявила, що виявила в палаті Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується Ю.Тимошенко та її співкамерниця, тайник.

Схованку, замасковану під звичайну книжку (Кримінально-процесуальний кодекс України), було виявлено під час проведення планового огляду приміщення та їхніх особистих речей.

В зазначеній схованці, а також у приліжковій тумбочці вона зберігала заборонені для обігу предмети (технічні пристрої).

Крім цього, за даними ДПтС, в особистих речах Ю.Тимошенко було виявлено та вилучено ліки невстановленого походження.