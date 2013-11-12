Кучма: Не підписавши угоду з ЄС Україна залишиться біля розбитого корита (відео)

Про це Леонід Кучма заявив під час інтерв'ю sobytiya.tv.

"Я може грубувато відповім, але хочу, щоб мене абсолютно правильно зрозуміли, тим більше, що я не остання інстанція, яка повинна робити висновки "що, якщо". Мені здається, що ми залишимося біля розбитого корита з невиконаними деякими своїми рішеннями", - заявив Кучма.

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За його словами, сьогодні Україна знаходиться в ситуації, коли не час відкладати рішення щодо інтеграції.

"Ми сьогодні знаходимося в такому стані, що таке рішення було б зрозуміло рік тому, якби ми сказали і Росії, і Європейському союзу: "Хлопці, а давайте почекаємо. Давайте ми подивимося на Митний союз, як справи будуть там розвиватися. Дійсно, поки ми не бачимо там такого позитивного результату. Поки є тільки гасла, а конкретних рішень навіть по Мінській зустрічі видно, що їх немає", - підкреслив екс-президент.

Леонід Кучма вважає, що сьогодні для влади немає іншого варіанту, як йти на умови Євросоюзу.

"У влади немає іншого рішення, як підписувати цю угоду. Але для цього потрібно виконувати ті зобов'язання, які влада взяла перед Європейським Союзом", - вважає Кучма.

Як повідомляв УНІАН, колишні Президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма вважають, що Україна заплатить високу ціну, якщо не підпише Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.