Власенку інкримінують "битовуху", а не політику - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Борзих заявив сьогодні в коментарі журналістам по завершенню судового засідання з обрання Власенку запобіжного заходу у Печерському районному суді.

“Сума застави, яка обрана, відповідає майновому статусу підозрюваного. Щодо аргументів захисту, що дана справа є політичною, можу сказати, що вони повністю не витримують критики - це звичайний побутовий конфлікт, який затягнувся і вилився в неодноразові спричинення тілесних ушкоджень”, - сказав представник прокуратури, зауваживши, що в силу того, що Власенко на момент спричинення своїй колишній дружині тілесних ушкоджень мав спеціальний статус, тобто був народним депутатом України, то Генпрокуратура зобов'язана розслідувати дане кримінальне правопорушення.

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Відповідаючи на запитання, яким чином експерти у 2013 році встановили факт заподіяння тілесних ушкоджень колишній дружині Власенка, якщо події мали місце у 2008 році, Борзих пояснив, що потерпіла кожного разу після того, як застосовувалось до неї насильство з боку Власенка, зверталася до медичних установ, які надавали відповідні експертні висновки, і ці факти в подальшому стали після проведення комплексної експертизи доказами у справі.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і надали повідомлення про підозру у неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Окунської.

Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 12 листопада, Печерський райсуд Києва обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави у сумі 22 тис. 940 грн.

Також, за рішенням суду, Власенко зобов'язаний протягом двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Разом з тим, суд зобов'язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому можливість виїзду за кордон.

Водночас судом Власенку заборонено залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.